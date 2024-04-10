Сперцян: Готов играть везде и приносить пользу «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своей позиции на поле после прихода Мурада Мусаева.

Футболист отметил, что теперь он действует на другой позиции, ведь в первой части сезона он не появлялся в последней трети.

«Конечно, готов играть везде, но главное — приносить пользу команду. Дай бог, чтобы я приносил ее и дальше», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

После 23 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.