Попов: «Тихонов — самый лучший вариант для «Спартака»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов предположил, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

По мнению Попова, московский клуб поступает правильно, ориентируясь на иностранных специалистов, поскольку в России достойных кандидатов очень мало.

Из российских тренеров Попов выделил только бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова, который сейчас работает в красноярском «Енисее».

«Тихонов — самый лучший вариант, но он может и не пойти в «Спартак», потому что дал «Енисею» слово работать. И сможет, условно, через полгода, а «Спартаку» нужно срочно сейчас, к началу следующего сезона», — цитирует Попова Metaratings.

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.