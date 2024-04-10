Бубнов — об игре Лещука со «Спартаком»: Шунин не допустил бы подобных ошибок

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился комментарием о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

По мнению эксперта, Личка сделал правильные выводы после разгрома от «Ростова» и убрал из состава трех игроков, которые провалили матч.

«Но не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать! Во многом он был виноват в результате игры с «Ростовом», — цитирует Бубнова Sportbox.

Как считает экс-защитник «Спартака», Антон Шунин не допустил бы результативных ошибок, если бы сыграл с «красно-белыми».

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» (2:1), реализовав две ошибки вратаря Игоря Лещука.