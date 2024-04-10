Тренер «Динамо» Личка рассказал о разговоре с Абаскалем перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своём разговоре с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем перед матчем 23-го тура РПЛ, который завершился победой «красно-белых» со счётом 2:1.

«Спросили друг у друга, как дела, поговорили о нынешнем сезоне, о работе. Гильермо сказал, что сезон складывается тяжело, но они стараются, играют. Я тоже сказал, что мы стараемся, пробуем разные варианты», — цитирует Личку «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Динамо», набравшее 38 очков в 22 проведённых матчах, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая шестой «Спартак» на три балла. До конца турнира командам осталось провести по восемь игр.