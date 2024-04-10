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Булыкин: «Если бы Смолова чаще выпускали с Тюкавиным в паре, он бы показывал хорошую игру»

10 Апреля 2024 • 16:36 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил перспективы нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова, который в последнее время перестал попадать в стартовый состав своей команды.  

По мнению Булыкина, несмотря на возраст, Смолов по-прежнему остаётся игроком высокого уровня.

«Если бы Фёдора чаще выпускали с Тюкавиным в паре, он бы показывал хорошую игру со временем. Не знаю, как он тренируется, в каком он состоянии», — приводит слова Булыкина Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний Смолов провёл за «Динамо» 27 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

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