Бушманов: «Чалов — сильный нападающий»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре форварда столичного ЦСКА Фёдора Чалова.

По мнению эксперта, проявить себя во второй части сезона Чалову мешала ситуация с контрактом.

«Это сильный нападающий, а само желание поехать играть в Европу абсолютно нормальное и правильное. Нужно играть и показывать максимальный уровень в РПЛ, чтобы уехать», — приводит слова Бушманова Metaratings.

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что нападающий продлил контракт с ЦСКА.