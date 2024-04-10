Радимов считает, что Галактионов доработает сезон в «Локомотиве»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном увольнении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Специалист считает, что Галактионову не хватает опыта, ведь он впервые столкнулся с такой ситуацией.

«Я думаю, что он до конца сезона как минимум никуда не уйдет, хотя понять его эмоциональное состояние можно: команда не могла выиграть, вылетела из Кубка», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 23 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков.

13 апреля подопечные Галактионова примут на своем поле ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.