Таранов: «Новый контракт может помочь Чалову показать себя»

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов отреагировал на информацию о том, что нападающий «армейцев» Фёдор Чалов продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года.

По мнению Таранова, новое соглашение может придать Чалову дополнительной мотивации перед переходом в другой клуб.

«Если он планирует выстрелить и показать себя за эти два месяца, то новый контракт может ему помочь. Потому что, даже уходя, нужно себя готовить», — цитирует Таранова «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 12 миллионов евро.