Агент Дугласа Сантоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.

«Мы не ведем никаких переговоров по поводу трансфера Дугласа», — приводит слова агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах бразильского футболиста заинтересован «Фламенго».

В текущем сезоне 30-летний Сантос принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор Сантоса с «Зенитом» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 млн евро.