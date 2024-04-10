Петржела: «Если «Зенит» не проиграет в Краснодаре, то станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором петербургская команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

По мнению Петржелы, для того, чтобы выиграть чемпионат «Зениту» достаточно не проиграть «быкам».

«Пока ещё слишком рано делать какие-либо прогнозы по поводу чемпионской гонки. Но если «Зенит» не проиграет в Краснодаре, то он станет чемпионом», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая вторых «быков» на одно очко.