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«Урал» интересуется нападающим «Левски» Рикардиньо

10 Апреля 2024 • 15:49 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

«Урал» проявляет интерес к нападающему «Левски» Рикардиньо.

По информации «РБ Спорт», минувшей зимой российский клуб уже связывался с «Левски» по поводу возможного трансфера бразильского футболиста, однако осуществить сделку тогда не удалось. Ожидается, что летом «Урал» вернётся к кандидатуре Рикардиньо, интерес к которому также проявляет бельгийский «Роял Стандарт».

В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Левски» 32 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Рикардиньо в 1,5 миллиона евро.

После 22 туров РПЛ «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

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