Бушманов: «Краснодар» всё ещё в гонке, игра с «Зенитом» всё решит»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре «Краснодара» в последних матчах.

Напомним, в марте у «Краснодара» сменился тренер — вместо Владимира Ивича пост наставника команды занял Мурад Мусаев.

«Видно уже, что он (Мусаев) что-то пытается привнести своё. «Краснодар» всё ещё в гонке. Очная игра (с «Зенитом») всё и решит. Можно сказать, что это будет чемпионский матч», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

На сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Очный матч этих команды состоится 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.