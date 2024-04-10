Услуги Бердыева были предложены «Спартаку»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев был предложен «Спартаку» в качестве замены Гильермо Абаскалю.

Как утверждает Metaratings, одному из членов совета директоров «Спартака» были предложены услуги Бердыева. При этом сообщается, что 71-летний специалист не входит в шорт-лист спортивного директора Томаша Амарала.

Ранее появилась информация, что «красно-белые» уже согласовали все условия с бывшим главным тренером «АЗ Алкмаара» Паскалем Янсеном, который возглавит «Спартак» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

После 22 матчей столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.