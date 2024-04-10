Булыкин допустил возможный переход Неймара в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в «Зенит».

Ранее о возможности такого трансфера сообщал известный португальский агент Паулу Барбоза.

Булыкин допустил, что такая сделка действительно может состояться.

«Если у «Зенита» хватит денег, если они посчитают, что маркетинговые доходы вырастут, то могут пригласить. У «Газпрома» много денег. Если Неймар согласится, то будет суперсобытие. Но мне верится в это с трудом», — приводит слова Булыкина Vprоgnoze.ru.

Напомним, в настоящий момент Неймар восстанавливается после травмы. В текущем сезоне звёздный бразилец провёл за «Аль-Хиляль» пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии в 45 миллионов евро.