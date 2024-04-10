Цветков: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», шансы на чемпионство станут очень высокими»

Бывший защитник «Зенита» Валерий Цветков высказался о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с «Краснодаром».

Эксперт считает, что данный поединок получится захватывающимся.

— Если «Зенит» обыграет «Краснодар», шансы на чемпионство станут очень высокими. Да, придется сложно, но мы во всеоружии подойдем к этой встрече, — цитирует Цветкова Bobsoccer.

По мнению экс-футболиста, в предстоящем поединке «Зенит» одолеет «Краснодар» со счетом 2:1.

Матч 24-тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.