Спивак: «Зенит» обыграет «Краснодар»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Краснодаром».

Эксперт выразил мнение, что в этой игре будет борьба, однако победу всё равно одержит команда из Санкт-Петербурга.

«Он («Зенит») показывает самый лучший футбол и займёт первое место. Понятно, что в этом матче будет борьба, но «Зенит» выиграет. Может, вничью сыграет», — приводит слова Спивака «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая вторых «быков» на одно очко.