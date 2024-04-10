Камоцци: «Сарри не подходит для российского футбола»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что московский клуб общался с Маурицио Сарри на тему его возможного назначения на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист отказал «Спартаку», так как намерен работать в «Милане», с которым у него уже есть договорённость.

«Сарри не подходит для российского футбола», — цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, последним местом работы Сарри был «Лацио», который он покинул в марте нынешнего года. Ранее специалист также возглавлял «Челси», «Ювентус» и «Наполи».