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Стипиди: «Мусаев начинал администратором, он в футболе проездом, но по-спортивному наглый» эксклюзив

10 Апреля 2024 • 14:30 Комментировать
Краснодар
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Зенит
13.04 17:00

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал Мурада Мусаева, назначенного главным тренером «Краснодара» вместо Владимира Ивича.

- Я увидел абсолютно непонятную игру «Краснодара» в Нижнем Новгороде. Главный тренер перед матчем сказал, что он меняет схему и будет играть по 4-3-3. И если я ещё не совсем старый человек, это значит, что три полузащитника и три нападающих. Но я не увидел у «Краснодара» никакой схемы.

Как к человеку я отношусь к Мусаеву нормально. Но как специалистом я просто поражён им. Чему он действительно научился, так это быть по-спортивному наглым. Он всем доказывает, что он тренер. Ещё раз говорю, что как у человеку у меня никаких претензий к нему нет, я желаю ему всего доброго, но я считаю его слабейшим тренером, которого когда-либо видел. Не может быть тренером тот, кто в футболе вообще проездом.

Несуразно как-то команда играла с «Пари НН». Повела 2:0, а потом позволила сопернику быстро отыграться. Первый тайм должен был закончиться проигрышем «Краснодар» в три, а то и четыре мяча. Что это за тактика, что это за игра такая? Я говорил, что при Мусаеве будут появляться футболисты, которые не играли при Ивиче. Ну и посмотрите на этих Кади, Батчи. Гляньте, во что сейчас играет Кривцов, во что сейчас играет Черников.

Победу «Краснодару» принесли три футболиста: вратарь Сафонов, Сперцян и Кордоба. Уберите их – и я не знаю, что бы было. «Пари НН» – абсолютно средняя команда, без каких-то особых мастеров. Но люди за счёт желания просто загнали «Краснодар». Кади просто ходил по полю. Хорошо, хоть Кривцов голову перекрасил. На Кастаньо вообще смешно смотреть, он нулевой футболист.

И даже при счёте 2:4 «Краснодар» не смог спокойно довести матч до конца. Стало 3:4, и слава богу, что от ничьей спаслись. Говорят, что очки не пахнут, и три очка есть три очка. Но разве тренер в «Краснодаре» руководит командой? Да он и раньше не мог там ничего сказать, а сейчас тем более.

Эксперты рассказывают про какой-то футбол, в который «Краснодар» играл раньше при Мусаеве… Да безобразный футбол был, поэтому и результата никакого не было. Если бы, допустим, Ивич остался, то игра сейчас у команды была бы построена совсем по другим лекалам, она была бы правильная. При Ивиче команда шла на первом месте, а потом он ушёл, или его ушли – это уже кому как больше нравится. Но не думаю, что «Краснодар» может стать чемпионом с Мусаевым.

В команде сейчас царит разброд и шатание, я так понимаю. С такой игрой «Краснодар» вряд ли унесёт ноги от «Зенита», хотя я сам краснодарец и хочу, чтоб «Краснодар» победил. Футбол – умная игра, а не бей-беги. Если хозяину нравится бей-беги, то это другой вид спорта. Для того и нужен тренер, чтобы строить умную игру. Бегать как угорелые по полю можно один матч, два матча – а потом всё.

Вот мне интересно: почему не рассказывают, как Мусаев появился в футболе? Он пришёл к Молдованову в «Краснодар-2000» администратором, а до этого футбол с вертолёта видел. Мусаевский «Краснодар», мусаевский метод – да о чём это вообще? Он очень удобный тренер – таких любят хозяева, особенно в частных клубах. Мусаев никогда не скажет слова поперёк Галицкого. И будет дальше ставить игроков, которых купили без желания Ивича. Я проработал двадцать лет в клубах и кое-что понимаю.

«Краснодар» – частный клуб. История покажет, верное или нет решение принял Галицкий. В любом случае это был его выбор, и он имеет на него право. Но для хороших результатов команды тренер должен быть самостоятельно фигурой, отстаивать своё видение и проповедовать свой стиль. А какой стиль проповедует Мусаев в «Краснодаре»? Ну смешно же, – сказал Стипиди.

Следующий матч у «Краснодара» состоится дома против «Зенита» – начало в субботу, 13 апреля, в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Мурад Мусаев Павел Стипиди ещё теги

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