Колосков: «Будет логично, если «Спартак» даст Абаскалю доработать сезон»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, московскому клубу не стоит спешить с отставкой испанского специалиста, так как она может только навредить команде.

«Будет логично, если «Спартак» даст Абаскалю доработать сезон. Зачем это лишнее давление на команду? Складывается такое ощущение, что Абаскаля увольняют с тех пор, как он только пришёл в команду», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В 22 турах текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» набрали 35 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице.