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Дмитрий Булыкин сравнил линию атаки «Спартака» и «Локомотива» эксклюзив

10 Апреля 2024 • 14:05 Комментировать

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что линия атаки у «железнодорожников» сильнее спартаковской.

«Конечно, у «Локомотива» сильнее. Просто пока не ладится, а так, если бы не Лещук, «Спартак» вообще бы не забил. Я думаю, что «Локомотив» ещё себя покажет, потому что там атакующая линия супер, и сейчас Дзюба, может, соскучился по футболу и может парочку забить. Мне линия атаки больше нравится у «Локо».

Дело даже не в отсутствии Промеса. У «Локомотива» и Глушенков есть, Пиняев и Дзюба, и ещё два центральных форварда, которые могут выйти на замену. Правда, я верю больше в тройку Пиняев, Дзюба, Глушенков. Будет интересно, как они будут вместе играть. Хотелось бы увидеть схему 4-3-3 в «Локомотиве», когда Дзюба в центре, а Пиняев с Глушенковым ему помогают», — сказал Булыкин.


У кого атака, всё-таки сильнее?
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