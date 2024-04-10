Казанский: «ЦСКА давно бы обошёл «Динамо», если бы не чудовищное количество потерянных очков»

Известный комментатор Денис Казанский поделился мыслями о выступлении московского ЦСКА в текущем сезоне российского чемпионата.
«ЦСКА выдал матч, который от него давно ждали. Если бы не потерянное чудовищное количество очков, я думаю, что Федотов уже давно бы обошёл динамовцев», - рассказал Казанский на ютуб-канале Геннадия Орлова.
В последнем матче Премьер-лиги «армейцы» на своем поле разгромно победили воронежский «Факел» со счетом 4:1. После 22 туров подопечные Владимира Федотова набрали 36 очков и занимают четвертое место в таблице. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет два балла.
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