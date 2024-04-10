Радимов считает, что «Сочи» будет сложно играть против «закрытых» команд

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Сочи» в нынешнем сезоне.

Напомним, во второй части РПЛ южане не уступили ни в одном из четырёх туров. Сейчас команду возглавляет испанец Роберт Морено.

По мнению Радимова, «Сочи» будет гораздо сложнее выступать против команд, действующих от обороны.

«Одно дело хорошо играть в открытый футбол против «Локомотива», ЦСКА или «Ростова», которые дают это делать. А вот посмотрим, как они будут играть против «закрытых» команд», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.