Казанский - о «Динамо»: «Эта команда играет сама с собой»

«Думаю, здесь борьба за третье-четвёртое места, причём пока как-то не в пользу «бело-голубых». Эта команда играет сама с собой. Если они в тройке закончат, будет замечательно», - высказался комментатор на ютуб-канале Геннадия Орлова.