Казанский - о «Динамо»: «Эта команда играет сама с собой»

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о последних неудачах столичного «Динамо» в Российской премьер-лиге.
«Думаю, здесь борьба за третье-четвёртое места, причём пока как-то не в пользу «бело-голубых». Эта команда играет сама с собой. Если они в тройке закончат, будет замечательно», - высказался комментатор на ютуб-канале Геннадия Орлова.
В минувший уик-энд «Динамо» на своем поле принимало «Спартак» и потерпело поражение со счетом 1:2. После 22 туров подопечные Марцела Лички набрали 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице Российский премьер-лиги.
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