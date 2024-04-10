Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта с 26-летним нападающим Фёдором Чаловым до конца сезона 2024/2025 годов.

- Чалов – один из лидеров атаки ЦСКА. Он уже давно играет в клубе, поэтому я считаю продление контракта правильным решением с обеих сторон. Думаю, это компромиссный вариант и для клуба, и для игрока. Чтоб и футболиста не привязывать, чтоб у него было право выбора в дальнейшем. Поэтому наверняка все довольны.

Сейчас Чалов успокоился, и показатель игра с «Факелом», где он забил гол. Команда тоже успокоилась. Ситуация вокруг контракта Чалова довлела и над ним, и над командой в целом. Но теперь это решённое дело. Думаю, Чалов продолжит забивать и с большим энтузиазмом будет приносить ЦСКА очки, – предположил Попов.

В текущем розыгрыше чемпионата России Чалов сыграл за «армейский» клуб 22 матча, в которых провёл в ворота соперников 9 мячей. Сегодня Фёдор празднует день рождения.