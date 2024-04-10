Билялетдинов высказался об игре «Спартака» без Промеса

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о нападающем Квинси Промесе и московском «Спартаке».

«Что касается атаки, то можно свалить всё на отсутствие Промеса, но ведь и с Промесом не было стабильной игры. Он решал своим индивидуальным мастерством, но не всегда», - передает слова Билялетдинова «Татар-информ».

Промес в конце февраля был задержан в Дубае и до сих пор не может покинуть пределы ОАЭ.

«Спартак» в последнем матче на выезде переиграл «Динамо» со счетом 2:1. После этого успеха подопечные Гильермо Абаскаля набрали 35 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.