Непомнящий: «Если Чалов уйдёт из ЦСКА, Федотов найдёт решение»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

Напомним, вчера, 9 апреля, стало известно о том, что российский футболист продлил контракт с московским клубом до середины 2025 года.

«У ЦСКА всегда есть проблемы с составом. Однако клуб успешно справляется с такими ситуациями. Если Чалов уйдёт, Федотов, несомненно, найдёт решение», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, сумев забить 12 голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 12 миллионов евро.