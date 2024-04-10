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Непомнящий: «Если Чалов уйдёт из ЦСКА, Федотов найдёт решение»

10 Апреля 2024 • 12:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

Напомним, вчера, 9 апреля, стало известно о том, что российский футболист продлил контракт с московским клубом до середины 2025 года.

«У ЦСКА всегда есть проблемы с составом. Однако клуб успешно справляется с такими ситуациями. Если Чалов уйдёт, Федотов, несомненно, найдёт решение», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, сумев забить 12 голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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