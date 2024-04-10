Радимов: «В Краснодаре «Зениту» будет непросто без Вендела»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между петербургской командой и «Краснодаром».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «сине-бело-голубым» придётся непросто, так как в ней «Зениту» не сможет помочь бразильский полузащитник Вендел.

«Вендел — это действительно сейчас основная движущая сила по выводу мяча из обороны. Но Семак наверняка что-то придумает, вплоть до того, что может быть даже тактику сменит», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Также Радимов выразил мнение, что ни Ильзату Ахметову, ни Александру Коваленко, не удастся заменить Вендела.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.