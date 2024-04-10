«Спартаку» предлагают наставника «Крыльев Советов» Осинькина в качестве возможного сменщика Абаскаля

В последнее время руководству московского «Спартака» активно предлагают наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в качестве возможной замены нынешнего главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля, об этом сообщил журналист Иван Карпов на ютуб-канале комментатора Тимура Журавеля.

Однако, по данным источника, кандидатура 58-летнего специалиста, скорее всего, не заинтересует боссов «красно-белых».

Напомним, что Осинькин возглавляет самарский клуб с лета 2020 года. Его соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что «Спартак» согласовал условия контракта с нидерландским специалистом Паскалем Янсеном.