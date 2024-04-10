Рианчо: «Будет несправедливо, если Абааскаль финиширует в топ-3, а его уволят»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению специалиста, у «красно-белых» есть шансы оказаться в тройке призёров по итогам нынешнего сезона РПЛ. Рианчо отметил, что будет несправедливо, если Абаскаль завоюет медали, а его после этого отправят в отставку.

«Думаю, у «Спартака» есть шансы попасть в тройку сильнейших по итогам сезона. Судьба Абаскаля? Будет несправедливо, если Гильермо финиширует в топ-3, а его уволят», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 22 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей тройки на три очка.