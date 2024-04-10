Вендел – о матче против «Краснодара»: «Это решающая игра»

Полузащитник питерского «Зенита» Маркус Вендел поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Это решающая игра, но не окончательная для определения чемпиона», - приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в социальной сети.

Напомним, что бразилец не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации по перебору желтых карточек.

Команда с берегов Невы занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.

Центральный матч первого круга пройдёт в субботу, 13 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.