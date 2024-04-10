Долматов: «Чалов нужен ЦСКА, уехать в Европу никогда не поздно»

Экс-тренер московского ЦСКА Олег Долматов прокомментировал подписание нового трудового соглашения между форвардом Фёдором Чаловым и «армейцами».
«Если говорить о возможном отъезде Чалова в Европу, то Фёдор ещё нужен ЦСКА. Никогда не поздно уехать в Европу, а здесь он лидер. Для ЦСКА будет хорошо, если Чалов останется», - приводит слова Долматова «Чемпионат».
Новый трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года.
В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний нападающий провел 22 поединка за «армейцев». На счету футболиста девять голов и три результативных паса.
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