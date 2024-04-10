Долматов: «Чалов нужен ЦСКА, уехать в Европу никогда не поздно»

«Если говорить о возможном отъезде Чалова в Европу, то Фёдор ещё нужен ЦСКА. Никогда не поздно уехать в Европу, а здесь он лидер. Для ЦСКА будет хорошо, если Чалов останется», - приводит слова Долматова «Чемпионат».