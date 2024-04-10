Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака»

Агент Сергей Галунов высказался насчет перспектив форварда московского «Спартака» Александра Соболева переехать в один из европейских чемпионатов.

«Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по форварду «Спартака» Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что Соболев защищает цвета «народной команды» с лета 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость Александра составляет восемь миллионов евро.