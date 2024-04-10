Силкин: «Интриги в РПЛ нет, «Зенит» никому не отдаст чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о чемпионской интриге в РПЛ.

Напомним, за восемь туров до конца чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «сине-бело-голубых» на шесть баллов.

«Я думаю, что особо-то интриги в РПЛ и нет — «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Да, «Краснодар» навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустили», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что чемпионом последних пяти розыгрышей чемпионата России является «Зенит». Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых», остаётся московский «Локомотив».