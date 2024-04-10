Федотов высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об информации, что в услугах полузащитника столичного клуба Аббосбека Файзуллаева заинтересована мюнхенская «Бавария».

«Бавария» — это здорово, конечно, но позвольте всё же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде», - приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что Файзуллаев пополнил ряды «армейцев» минувшим летом, заключив контракт до 2026 года с опцией пролонгации еще на один сезон.

В текущем сезоне 20-летний футболист сборной Узбекистана принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.