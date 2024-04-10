Казанский: «Лещук - главная фамилия для болельщиков «Динамо» минимум на неделю»

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился мнением об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в недавнем дерби со «Спартаком». Встреча завершилась поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.
«У динамовцев беда, которая не приходит одна. Она приходит двумя мячами в ворота Лещука. Я думаю, что теперь, конечно, это главная фамилия на неделю как минимум для всех болельщиков «бело-голубых», - приводятся слова Казанского на ютуб-канале Геннадия Орлова.
Напомним, что в концовке матча Лещук совершил две ошибки, которыми воспользовался Александр Соболев.
После 22 туров «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ.
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