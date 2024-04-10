Казанский: «Лещук - главная фамилия для болельщиков «Динамо» минимум на неделю»

«У динамовцев беда, которая не приходит одна. Она приходит двумя мячами в ворота Лещука. Я думаю, что теперь, конечно, это главная фамилия на неделю как минимум для всех болельщиков «бело-голубых», - приводятся слова Казанского на ютуб-канале Геннадия Орлова.