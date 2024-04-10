Вендел оценил своё выступление в нынешнем сезоне

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Маркус Вендел высказался о своём выступлении в нынешнем сезоне.

«В прошлом сезоне я забил больше голов, даже немного больше заходя в штрафную. Но сейчас я выделяю еще и тактическую роль в команде, и это важно для моего роста как спортсмена», - приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что бразилец не поможет своей команде в предстоящем против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек.