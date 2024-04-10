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Игрок «Факела» Калинин: «Это случайность, что матчи со «Спартаком» и ЦСКА получились разными»

10 Апреля 2024 • 12:04 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением о матчах РПЛ против ЦСКА (1:4) и «Спартака» (2:0).

Футболист назвал случайностью факт того, что эти игры сложились для воронежской команды совершенно по-разному.

«На каждый матч настраиваемся с одинаковой мыслью: «Нужно выходить и выигрывать». Это случайное стечение обстоятельств, что матчи со «Спартаком» и ЦСКА получились у нас разными», — цитирует Калинина Metaratings.

Также Калинин отметил, что основной задачей «Факела» остаётся сохранение прописки в Премьер-лиге.

После 22 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, сумев набрать 26 очков. Отрыв команды Сергея Ташуева от зоны вылета сейчас составляет девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин

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