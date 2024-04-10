Жуков: «Промес не вернётся в «Спартак»

«На мой взгляд, Промес уже не вернется в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за «красно-белых». Не вижу вариантов, при которых он может вернуться», - передает слова Жукова «Спорт-Экспресс».