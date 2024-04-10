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Жуков: «Промес не вернётся в «Спартак»

10 Апреля 2024 • 12:03 Комментировать

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался относительно будущего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«На мой взгляд, Промес уже не вернется в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за «красно-белых». Не вижу вариантов, при которых он может вернуться», - передает слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес был задержан в аэропорту Дубая в конце февраля. С того момента нидерландец находится под арестом в ОАЭ. В Нидерландах Квинси приговорили с 7,5 годам тюремного заключения.

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