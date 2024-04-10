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Казанский сделал прогноз на результат матча «Краснодар» - «Зенит»

10 Апреля 2024 • 11:58 Комментировать

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о центральном матче 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Результат матча? Рискну. Я думаю, что «Краснодар» победит», - предположил комментатор в выпуске ютуб-канала Геннадия Орлова.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 13 апреля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» находится на первой. Разрыв между командами всего одно очко.

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