Казанский сделал прогноз на результат матча «Краснодар» - «Зенит»

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о центральном матче 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Результат матча? Рискну. Я думаю, что «Краснодар» победит», - предположил комментатор в выпуске ютуб-канала Геннадия Орлова.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 13 апреля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» находится на первой. Разрыв между командами всего одно очко.