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Вендел рассказал о своём будущем в «Зените»

10 Апреля 2024 • 11:57 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
13.04 17:00

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел высказался о своем будущем в составе питерского клуба.

Бразилец отметил, что на данный момент не время говорить об этом.

«В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита», - приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел

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