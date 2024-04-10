Вендел рассказал о своём будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел высказался о своем будущем в составе питерского клуба.

Бразилец отметил, что на данный момент не время говорить об этом.

«В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита», - приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.