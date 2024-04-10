Галактионов: «Сейчас Пиняев играет вдохновенно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об игре нападающего своей команды Сергея Пиняева.

Специалист похвалил 19-летнего футболиста, отметив, что ему удаётся действовать остро и продуктивно на фланге.

«Сейчас Пиняев играет вдохновенно. Самое главное, он раскрепощён, не боится брать на себя инициативу. Понятно, что всегда есть моменты, которые требуют улучшения», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.