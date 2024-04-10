Агент: «Кади несчастлив в «Краснодаре»? Это фейк»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист намерен вернуться в «Карабах», за который он уже выступал ранее.

«Кади несчастлив в «Краснодаре»? Это фейк. Ничего подобного нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Кади провёл за «Краснодар» 26 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.

На сегодняшний день «Краснодар», набравший 43 очка в 22 турах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на один балл.