Зарема Салихова — о Сарри в «Спартаке»: «Пусть еще Клоппу контракт предложат»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об информации, что столичный клуб предлагал контракт экс-наставнику «Лацио» Маурицио Сарри.

Салихова отметил, что приглашение итальянского специалиста лишний раз доказывает то, что спортивный директор (Прим. – Томаш Амарал) еще не осознал, куда попал.

«Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность — будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Гильермо Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.