Личка оценил вероятность «Динамо» на чемпионство

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше десяти процентов? На сегодняшний день да, меньше десяти», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» в минувшие выходные в дерби уступило «Спартаку» (1:2), но сохранило третье место. Стоит отметить, что столичный клуб в этом сезоне еще встретится с «Зенитом» (дома) и «Краснодаром» (на выезде) в последнем туре.

В воскресенье, 14 апреля, «бело-голубые» на выезде сыграют против «Урала».