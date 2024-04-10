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Игрок «Ростова» Мохебби признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта

10 Апреля 2024 • 11:24 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохебби был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

В голосовании иранский футболист обошёл Максима Глушенкова («Локомотив»), Константина Тюкавина («Динамо»), Мартина Крамарича («Сочи») и своего одноклубника Кирилла Щетинина.

В прошлом месяце Мохебби провёл за «Ростов» три игры, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

После 22 туров РПЛ «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч южане проведут 14 апреля против воронежского «Факела». Начало — в 16:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Мохаммад Мохебби

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