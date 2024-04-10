Московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с нидерландским специалистом Паскалем Янсеном, об этом сообщил журналист Андрей Панков в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что нынешний главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку вне зависимости от результата матча против «Динамо», в котором по итогу «Красно-белые» одержали победу.

Напомним, что Янсен прекратил сотрудничество с «АЗ Алкамааром», который он возглавлял на протяжении трех лет, в январе этого года.