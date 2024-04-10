Багамаев: «Факел» отобрал звание народной команды у «Спартака»

Полузащитник «Факела» Абдула Багамаев выразил мнение, что воронежцы могут считать себя народной командой, так как обладают самыми лучшими болельщиками в стране.

Ранее сообщалось, что в гостевом матче против ЦСКА (1:4) «Факел» поддерживало примерно 1500 человек на трибунах.

«У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны. Команда отобрала звание народной у «Спартака», — цитирует Багамаева «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Факел», набравший 26 очков в 22 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Свой следующий матч команда Сергея Ташуева проведёт в ближайшее воскресенье, 14 апреля, против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 16:45 по московскому времени.