Бывший главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри отказался возглавить московский «Спартак», об этом сообщил журналист Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости».

По данным источника, 65-летний специалист обосновал свой отказ договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что Сарри прекратил сотрудничество с «Лацио» в марте. Ранее он руководил лондонским «Челси, «Ювентусом», «Наполи» и другими итальянским командами.

«Спартак» за восемь игр до конца Российской премьер-лиги занимает шестое место в турнирной таблице.