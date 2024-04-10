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Маурицио Сарри отказался возглавить «Спартак» слухи

10 Апреля 2024 • 11:07 Комментировать (1)

Бывший главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри отказался возглавить московский «Спартак», об этом сообщил журналист Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости».

По данным источника, 65-летний специалист обосновал свой отказ договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что Сарри прекратил сотрудничество с «Лацио» в марте. Ранее он руководил лондонским «Челси, «Ювентусом», «Наполи» и другими итальянским командами.

«Спартак» за восемь игр до конца Российской премьер-лиги занимает шестое место в турнирной таблице. 

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Спартак Москва Маурицио Сарри
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10 Апреля 2024 в 11:29
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