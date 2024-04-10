Кравцов: «Верю, что «Сочи» останется в РПЛ»

Футболист «Сочи» Кирилл Кравцов высказался касательно шансов команды остаться в Премьер-лиге по окончании нынешнего сезона.
«Останется ли «Сочи» в РПЛ? Я верю, что да. В чём нужно прибавить команде? Нужно побежать в каждом матче, забивать голы, не пропускать», - передает слова Кравцова «РБ Спорт».
После 22 туров чемпионата России сочинская команда набрала 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги южане на домашнем стадионе примут столичный «Спартак». Встреча состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.
Бан пользователя