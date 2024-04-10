Личка: «Мы подарили два гола «Спартаку»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка в беседе с представителями СМИ высказался о неудаче в дерби со «Спартаком». «Бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Мы подарили два гола сопернику. К сожалению, это стоило потери трех очков. Претензий к игре, отношению, интенсивности никаких нет. К сожалению, две ошибки...» - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После домашнего поражения «Динамо» с 38 очками осталось на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.